"الوصية" و"عوالم خفية" يتصدران ترند "تويتر"
الخميس 24/مايو/2018 - 02:03 ص
شيماء عطية
تصدر هشتاج مسلسل "الوصية" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز الثالث ضمن أكثر الهاشتجات استخداما بين رواد الموقع.
كما جاء هاشتاج مسلسل "عوالم خفية" للزعيم عادل إمام في المركز الخامس، وذلك بعد عرض الحلقة السابعة من العمل.
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