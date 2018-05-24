الإعلاميين يضم جدو فى صفقة انتقال حر
الخميس 24/مايو/2018 - 02:03 ص
محمد الحسيني
نجح مسوؤلى نادى الاعلاميين فى ضم صلاح الدين محمد حامد الشهير بجدو للانضمام لصفوف الفريق بداية من المسوم القادم بدورى الدرجة الثانية .
جدو من مواليد 89 ولعب بالموسم الماضى بصفوف قنا الرياضى بحوالى 27 مباراة ونجح فى تسجيل 6 اهداف.
جدو يشاراك بمراكز الظهير الايمن والمهاجم وصانع الالعاب ومركزه الاساسي ظهير ايمن .
وكان جدو قد لعب بصفوف اندية الاسيوطى والالمنيوم والجونه وسوهاج وقنا ويأمل فى تحقيق حلمه بالصعود للدورى الممتاز مرة اخرى بعد مشاركته مع نادى الاسيوطى منذ ثلاث سنوات.