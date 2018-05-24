الإعلاميين يضم جدو فى صفقة انتقال حر

نجح مسوؤلى نادى الاعلاميين فى ضم صلاح الدين محمد حامد الشهير بجدو للانضمام لصفوف الفريق بداية من المسوم القادم بدورى الدرجة الثانية .





جدو من مواليد 89 ولعب بالموسم الماضى بصفوف قنا الرياضى بحوالى 27 مباراة ونجح فى تسجيل 6 اهداف.

جدو يشاراك بمراكز الظهير الايمن والمهاجم وصانع الالعاب ومركزه الاساسي ظهير ايمن .



وكان جدو قد لعب بصفوف اندية الاسيوطى والالمنيوم والجونه وسوهاج وقنا ويأمل فى تحقيق حلمه بالصعود للدورى الممتاز مرة اخرى بعد مشاركته مع نادى الاسيوطى منذ ثلاث سنوات.