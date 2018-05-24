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بريزنتيشن تستقبل المنتخب بحافلة خاصة في الكويت

الخميس 24/مايو/2018 - 02:00 ص
بريزنتيشن تستقبل المنتخب بحافلة خاصة في الكويت
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الفجر الرياضي
 


انتهت شركة بريزنتيشن سبورت راعي الكرة المصرية من تجهيز وإعداد الحافلة الخاصة بالمنتخب الوطني والتي تستقبل بعثة الفراعنة في مدينة الكويت.


وتصل بعثة الفراعنة بعد قليل إلى الكويت تمهيدا لمواجهة المنتخب الكويتي في العاشرة من مساء الجمعة بتوقيت الكويت التاسعة بتوقيت مصر في مباراة ودية هامة بملعب جابر الأحمد الدولي في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم بروسيا.


ونجحت الشركة الراعية في تجهيز الحافلة بشكل رائع والقيام بباقي ترتيبات استقبال الفريق والبعثة عن طريق فريق عمل كبير يضم شريف حسن مدير العمليات وإسلام الشناوي مدير الإنتاج ومحمد العشري وميزو وباقي فريق إدارة الإنتاج والعمليات، حتى الانتهاء من الشكل النهائي للحافلة وترتيب إقامة البعثة على الوجه الأكمل لحين الانتهاء من معسكر الكويت.

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