القبض على تيم حسن داخل سوريا في "الهيبة العودة"

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل " الهيبة العودة"، إلقاء الشرطة السورية القبض على جبل شيخ الجبل " تيم حسن" داخل أراضيها.





جاء هذا بعدما تلقى جبل اتصالا من أحد رجاله، بأن الشباب الذين ذهبوا لتسليم صفقة السلاح في الشام لم يعاودوا الاتصال، فاضطر جبل لعبور الحدود بين لبنان وسوريا لمعرفة ماحدث، ليفاجأ بمقتل جميع رجاله وقال له أحدهم أنه تم الغدر بهم قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتحاصر قوات الشرطة جبل فيضطر لتسليم نفسه.





وعلى الجانب الأخر تسافر مريم حبيبة جبل خارج البلاد، ويشعر جبل بثقل الهموم عليه، خاصًة بعد انقسام العالة ومعاداة شاهين ابن عمه له بعد شهادة خاله ضد عمه في السجن.





مسلسل "الهيبة" حقق نجاحا كبيرا في جزءه الأول، ويعتمد في هذا الجزء على الفلاش باك لمعرفة الاسباب التي بنيت عليها أحداث الجزء الأول والصراع والقسوة التي وصل إليها جبل شيخ الجبل، ويشارك في بطولته الفنانة نيكول سابا وعبدو شاهين و اويس مخللاتي وإخراج سامر البرقاوي.