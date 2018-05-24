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السفير واليوسف يستقبلان بعثة منتخب مصر في الكويت

الخميس 24/مايو/2018 - 01:53 ص
السفير واليوسف يستقبلان بعثة منتخب مصر في الكويت
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الفجر الرياضي
 

استقبل طارق القوني سفير مصر في الكويت والشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، على استقبال بعثة المنتخب المصري التي وصلت إلى مطار الكويت استعدادا لخوض أول مباراة ودية في المعسكر الأخير استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكويتي مساء الجمعة المقبل على ملعب جابر الأحمد، في لقاء ينتظره كل عشاق الكرة العربية. 

وبذل مسئولو السفارة ومعهم شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي الرسمية، مجهودات كبيرة من أجل سرعة إنهاء إجراءات خروج اللاعبين والجهاز الفني والبعثة بالكامل من المطار والانتقال إلى فندق الإقامة. 

وتواجد مع البعثة، المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وخالد لطيف رئيس البعثة وكذلك مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الجبلاية.

وحرص اليوسف على اصطحاب أبو ريدة في سيارته الخاصة فور خروج البعثة من مطار الكويت الدولي.

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