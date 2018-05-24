بعد شائعات التنافس.. أحمد عز وكريم عبدالعزيز "إيد واحدة" لدعم المنتخب

أثارت صورة النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، اهتمام شريحة كبيرة من جمهور الثنائي، وذلك قبل ساعات من إعلان مشاركتهما في حملة شركة "we" للاتصالات، بعنوان "مصر بصوت 100 مليون مصري"، لدعم المنتخب المصري لكرة القدم، في بطولة كأس العالم روسيا 2018.





يأتي التعاون بين النجمين، بعد تشوق الجمهور لاجتماعهما في عمل فني سينمائي أو درامي واحد، وهو الأمر الذي أعلنه المنتج وائل عبدالله عام 2015، بعدما ترددت الأقاويل عن توقف العمل بينه وبين أحمد عز، على خلفية تفاقم ازمة الأخير مع الفنانة زينة، ورواجها في الإعلام.





كما أشيع وقتها، وجود حالة من التنافس بين "عز" وكريم عبدالعزيز، بعد اتجاه وائل عبدالله للعمل مع الأخير، في إخراج مسلسل "وش تاني" عام 2015، لياتي هذا التعاون بعد تراجع نجاحه مع "عز" في مسلسل "الإكسلانس" عام 2014، وترددت الشائعات حول انفصالهما فنياً.





يُذكر أن وائل عبدالله، شارك في تأليف وإخراج عدد كبير من الأفلام، وقام بتأسيس شركة "اوسكار" للإنتاج والتوزيع عام 2003، وتعاون مع أحمد عز في معظم أفلامه، أولها فيلم "ملاكي إسكندرية"، و"بدل فاقد"، و"مسجون ترانزيت"، وآخر أفلامه مع "عز" هو "الحفلة" عام 2013.