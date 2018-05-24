وصول منتخب مصر إلى الكويت وسط حفاوة كبيرة









وصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلي الكويت منذ قليل في الساعات الأولي من صباح اليوم، الخميس.





وحضر المنتخب بكامل قوته باستثناء محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لارتباطه بنهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع فريقه مع ريال مدريد الاسباني مساء السبت.





وحظى المنتخب باستقبال طيب من الاتحاد الكويتي لكرة القدم .





وتلقي زيارة المنتخب إلي الكويت تقديرا كبيرا من المسئولين عن كرة القدم في الكويت، وأوفد اتحاد الكرة الكويتي وفدا رسميا لاستقبال الفراعنة في المطار لحظة وصولهم، و تم استقبال الفريق في صالة كبار الزوار، مع واجب الضيافة، و تم انهاء إجراءات الوصول بسرعة متناهية.





وتأتي مباراة منتخبنا الوطني مع الكويت في اطار استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم في روسيا منتصف الشهر المقبل، كما يلعب المنتخب وديتين اخريين قبل المونديال مع كولومبيا في ايطاليا ، و مع بلجيكا في بروكسل .





ويسعي كوبر من خلف الوديات الثلاثة الي الاستقرار علي الشكل النهائي علي التشكيلة الاساسية قبل خوض منافسات كأس العالم و تجربة بعض طرق اللعب و تجربة بعض اللاعبين في مراكز معينة .





وكان في استقبال المنتخب لدي وصوله الي الكويت وفد اعلامي مصر كثيف العدد ممثلا لكل المنابر الاعلامية المصرية .. ووصل الوفد الاعلامي الي الكويت قبل وصول المنتخب إليها ب ١٢ ساعة .





وتحظي بعثة المنتخب باهتمام كبير من الشركة المنظمة للمباراة بريزنتيشن التي تدير الامور بدقة كبيرة و بحالة عالية من النظام .



