"الداخلية" تكشف تفاصيل مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الأمن بالإسماعيلية

قال مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها كشفاً ومنعاً والقيام بحملات تفتيشية مكبرة لاستهداف وضبط العناصر الخطرة خاصةً المحكوم عليهم الهاربين ومُتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم، أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن العام بإتخاذ الشقى خطر/سلامة سالم سلمى سلامة (سن 27، مقيم بمنطقة وادى الملاك دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، سبق إتهامه فى 13 قضية ومحكوم عليه فى 18 جناية "2 حكم بالإعدام ،15 حكم مؤبد ،حكم بالسجن 13 سنة") منطقة السحر والجمال دائرة مركز التل الكبير مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية مشتركة من قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية لإستهدافه وضبطه ،ولدى شعوره بإقتراب القوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته مما أدى إلى مصرعه وأحد معاونيه "جارى تحديده"،وعثر بجوار الشقى خطر ( رشاش متعدد،2 شريط طلقات ،260 طلقة من ذات العيار ،بندقية آلية ،9 خزينة ،250 طلقة من ذات العيار، طبنجة CZ ،3 خزينة ،9طلقات من ذات العيار،1,250 كجم من مخدر الهيروين، 5 ميزان حساس،10 هواتف محمولة، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، مبلغ مالى )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.