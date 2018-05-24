مدرب الزمالك: خالد جلال يُقدم التقرير الفني لمجلس الإدارة خلال 48 ساعة





أكد أمير عزمي مجاهد مدرب نادي الزمالك أن خالد جلال المدير الفني للفريق يُجهز التقرير الفني للفريق وسوف يُقدمه لمجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور خلال الـ48 ساعة القادمة.

وأضاف مدرب الزمالك في تصريحات لبرنامج "الحريف": "نهاية موسم الزمالك كانت مختلفة عن البداية تمامًا".

وتابع: "الحمد لله نجحنا في حصد بطولة كأس مصر وهذا أمر جيد للإدارة والجمهور والفريق ونتمني أن تكون بطولة الكأس بداية الإنطلاقة نحو حصد المزيد من البطولات".

وواصل: "هناك حالة حب كبيرة بين الجهاز الفني الحالي واللاعبين ونتمني استمرارها في الفترة المقبلة".

وأردف: "كانت هناك تغييرات كثيرة علي تشكيل الزمالك في مباريات الدوري وهو ما أثر علي بعض اللاعبين، والكثير من العناصر ظهرت بمستوي جيد خلال المباريات الأخيرة وأتمني استمرارهم علي نفس المستوي".

وأكمل حديثه قائلًا: "الدفع بالصفقات الجديدة مباشرة في المباريات تسبب في تأخر تألقهم مع الزمالك".

واختتم تصريحاته قائلًا: "مجلس الإدارة يوفر كافة عوامل النجاح للفريق كما صرف مستحقات اللاعبين، ونتمني التوفيق للفريق في الفترة القادمة وحصد المزيد من البطولات".