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عاجل.. مصرع شخص وإصابة 26 آخرين في انفجار ضخم بـ"إسبانيا"

الخميس 24/مايو/2018 - 01:31 ص
عاجل.. مصرع شخص وإصابة 26 آخرين في انفجار ضخم بـإسبانيا
انفجار ضخم - صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب 26 آخرون إثر وقوع انفجار، الأربعاء، داخل مخزن للألعاب النارية شمال غرب إسبانيا.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، إن الانفجار وقع في منطقة "جلاسيا" القريبة من الحدود مع البرتغال، وهناك 7 أطفال من بين المصابين.

وأشارت إلى أن الانفجار أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمنازل المجاورة للمخزن، وأنه كان قويا لدرجة شعر بها سكان المناطق الواقعة على بعد عدة كيلومترات من موقعه، ولم تتوافر حتى الآن، أي تقارير عن أسباب وقوع هذا الانفجار.
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