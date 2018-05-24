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داعية إسلامي: حاجة سهلة لو عملتها هتفرج كربك (فيديو)

الخميس 24/مايو/2018 - 04:21 ص
داعية إسلامي: حاجة سهلة لو عملتها هتفرج كربك (فيديو)
الشيخ رمضان عبدالمعز - الداعية الإسلامي
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داليا الحسين
 
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن المؤمن عليه أن يكرم ويرحم ويرزق الناس ليكرمه الله ويرزقه ويرحمه.

واستدل خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ، وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ".


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