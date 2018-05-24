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بعثة منتخب مصر تغادر القاهرة إلى الكويت

الخميس 24/مايو/2018 - 01:23 ص
بعثة منتخب مصر تغادر القاهرة إلى الكويت
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نيرة الجابري
 


غادرت القاهرة منذ قليل متوجهةً إلى الكويت بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم والتي تستعد لأداء مباراة ودية أمام المنتخب الكويتي وذلك مساء بعد غدٍ الجمعة في اطار استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم والتي ستقام منتصف يونيو المقبل بروسيا.


وتضم بعثة المنتخب 29 لاعباً من بينهم أحمد جمعة مهاجم المصري والذي ظهر بمستوى طيب للغاية خلال المران الأخير للمنتخب الذي اقيم مساء اليوم على ستاد القاهرة وحضره المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

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