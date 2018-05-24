بعد غياب سنوات.. كريمة نايت تخطف قلوب جمهورها في حفل بـ"الأزهر بارك" (صور)

أحيت الفنانة الجزائرية كريمة نايت، حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح الجنينة بحديقة الأزهر في الدراسة٬ وسط حضور عدد كبير من الجمهور وعشاقها في الوطن العربي.





وقدمت "نايت"، باقة متميزة من ألمع أغانيها التي اشتهرت من خلالها، منها "مالي، وهما، وسؤال وداري" ، حيث تفاعل معها عدد كبير من الحاضرين.





يُذكر أن كريمة نايت، مغنية وراقصة وممثلة جزائرية، ذات مواهب متعددة، وحازت على شھادة من الكونسرفاتوار الوطني في الجزائر العاصمة، بدأت مسيرتھا المھنية كراقصة وممثلة، وقررت الانتقال إلى القاھرة في العام 1998 بعد أن جذبتھا الحياة النابضة بالثقافة فيھا. فأصبحت راقصة منفردة في مجموعة الرقص الحديث في أوبرا القاھرة ومغنية في فرقة شرقيات – بإدارة الملحن فتحي سلامة.





غنت "نايت" في مھرجانات دولية عدة، هي مؤلفة الأغاني التي تؤديها وهي تغني باللھجة الجزائرية، والعربية الكلاسيكية وباللغة الفرنسية. ومنذ مغادرتھا مصر في العام 2007، تابعت كريمة مسيرتھا عبر المشاركة في مشاريع مختلفة لتأليف الرقصات في أوروبا وعبر تسجيل ألبومھا الأول ?Autre’d Quoi، ماذا بعد؟ الذي تم إنتاجه في السويد بواسطة Ajabu.