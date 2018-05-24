جنش: الفترة الحالية الأفضل للزمالك منذ 3 سنوات.. والجماهير لن تصبر علي أي إخفاق جديد

يري محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمي الزمالك أن الفترة الحالية فرصة جيدة للفريق للحصول علي راحة كافية والاستعداد للموسم الكروي بشكل جيد وتقييم اللاعبين بشكل عادل.

وقال "جنش" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": "الفترة الحالية الأفضل للزمالك منذ 3 أو 4 سنوات بسبب فترة الراحة التي حصلنا عليها ويمكن تقييم اللاعبين بشكل جيد والإبقاء علي العناصر التي يحتاجها الفريق".

وأضاف: "صفقات الزمالك الجديدة بدأت تتألق بعد تأقلمها وتحملها ضغوط اللعب للزمالك".

وأكمل حديثه قائلًا: "مش أي لاعب يستطيع اللعب للزمالك أو الأهلي مهما تألق في الأندية الأخري، ولكن هناك معايير أخري للاعبين يجب أن يكون لديهم خبرة البطولات والقدرة علي تحمل الضغوط وذلك ما يجب أن تراعيه إدارة النادي في الصفقات القادمة".

وأكد "جنش" أن مجلس إدارة الزمالك يوفر كافة عوامل الاستقرار والنجاح للفريق، ومرتضي منصور رئيس النادي لا يتأخر علي اللاعبين في الحصول علي مستحقاتهم منذ عودته بعد رحيل اللجنة المالية.

وأتم: "جماهير الزمالك لن تصبر علي الفريق في أي إخفاق مجددًا، وأتمني من الجماهير عدم تقييم وتضخيم أي لاعب بمجرد تألقه في مباراة أو مباراتين".