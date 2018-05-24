"الفجر الفني" ينشر القائمة الكاملة لأفلام عيد الفطر المبارك

يشهد موسم عيد الفطر المقبل، مشاركة عدد من الأفلام، التي يتنافس صناعها على الفوز بكعكة الإيرادات، ويقوم ببطولتها أبرز النجوم في مصر والوطن العربي.





وفي السطور التالية، يستعرض " الفجر الفني "، أسماء أفلام موسم عيد الفطر.





"ليلة هنا وسرور"

يخوض النجم محمد إمام، والنجمة ياسمين صبري، موسم عيد الفطر، بفيلم "ليلة هنا وسرور"، بعد تعاونهما في فيلم "جحيم في الهند"، وهو من إنتاج تامر مرسي، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز، وإخراج حسين المنباوي.





"كارما"

ويعود المخرج خالد يوسف، إلى الساحة الفنية من خلال موسم عيد الفظر، بفيلم "كارما" من بطولة غادة عبدالرازق، وعمرو سعد، ومن إنتاج شركة مصر العربية، وتأليف وإخراج خالد يوسف.





"أبلة طم طم"

على غرار نجاحها في فيلم "الدادة دودي"، تنافس الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بفيلم "ابلة طم طم" في موسم عيد الفطر، وهو من إنتاج شركة شركة "اوسكار" وائل عبدالله، وتأليف أيمن وتار، وإخراج علي إدريس.





"حرب كرموز"

وعقب انتهاء مسلسل "كلبش2" المعروض حاليا، يلتقي النجم أمير كرارة، بجمهور السينما، بفيلم "حرب كرموز"، قصة محمد السبكي، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمي.





"قلب أمه"

يخوض الثنائي هشام ماجد وشيكو، عيد الفطر المقبل، بفيلم "قلب أمه"، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، ومحمد ثروت، من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج عمرو صلاح.