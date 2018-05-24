عاجل.. بيان هام من الداخلية العراقية بشأن هجوم إرهابي انتحاري بـ"بغداد"
الخميس 24/مايو/2018 - 01:07 ص
أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، قبل قليل، بأن وزارة الداخلية العراقية، قد أصدرت بيانا أكدت خلاله، أنه تم التصدي لإرهابي انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا وفجر نفسه بعد محاصرته بمنطقة الشعلة بالعاصمة العراقية بغداد.
وأسفر الهجوم الانتحاري، عن وقوع جرحى ومصابين ولم يتم تحديد عدد الجرحى والمصابين حتى الآن.
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