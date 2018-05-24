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حقيقة تشابه "مليكة" مع مسلسلي "أماكن في القلب" و"drop dead diva"

الخميس 24/مايو/2018 - 12:58 ص
حقيقة تشابه مليكة مع مسلسلي أماكن في القلب وdrop dead diva
دينا الشربيني
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الفجر الفني
 
قال السينارست محمد سليمان عبد المالك، مؤلف مسلسل "مليكة"، إنه لا يوجد تشابه بين أحداث مسلسل "مليكة" مع مسلسل "أماكن في القلب"، نافيًا أن يكون المسلسل مقتبس من المسلسل الأمريكي "drop dead diva".

وأضاف عبد المالك"، في تصريحات صحفية أن هناك حالة من تصيد الأخطاء للأعمال المميزة ووضع في محل اتهام أنها مقتبسة من الأعمال الأجنبية.

مسلسل "مليكة" بطولة دينا الشربيني ومصطفى فهمي وعمر السعيد وندى بسيوني، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج شريف إسماعيل.
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