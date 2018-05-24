مدحت العدل: "استعدادات منتخب مصر للمونديال غير مطمئنة ولا تليق"

قال الكاتب والسيناريست الكبير مدحت العدل، إنه مندهش من تصرفات لاعبي منتخب مصر قبل فترة قليلة من بدء أكبر محفل كروي ينتظره العالم.





وأوضح "العدل"، أنه عاش أجواء التأهل لمونديال 90 واستعدادات المنتخب وقتها، التي كانت أشبه باستعدادات الذهاب لمعركة حربية قائدها محمود الجوهري، مما أشعر الجميع بأهمية الحدث، وأن اللاعبين مصممون على تقديم شىء في تلك البطولة، بينما ما يحدث حاليًا مغاير تمامًا وكأننا حققنا المهمة بتأهلنا فقط.





وتابع: الجميع يحتفل فقط بالسفر إلى روسيا، وهذا الأمر يظهر واضحًا في وجود لاعبي المنتخب ونجومه في برنامج مقالب مع رامز جلال، إضافة إلى أخبار عن سباق الجميع في اتحاد الكرة من أجل التواجد في روسيا وكأنها حفلة ذاهبين إليها بغرض التمثيل المشرف بعدما أنهينا المهمة.





وأوضح أنه يتمنى سيناريو أفضل بالنسبة للاعبي المنتخب في البطولة التي تقام كل 4 سنوات من أجل وضع قدم لـ مصر في خارطة الكبار في كأس العالم الأمر الذي لن يتأتى بالروح المتساهلة مع مباريات دور الـ32 وكأن الجميع على ثقة في التأهل بالفوز على السعودية تحديدًا وهؤلاء تحديدًا يجب أن يحذروا مما حصل لنا فى كأس القارات حينما تجرعنا الهزيمة الوحيدة على يد لاعبي السعودية وقتها بخماسية تاريخية رحل على إثرها محمود الجوهرى.