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محمود جنش: كرة القدم لعبة جماعية ولست مسؤولًا بمفردي عن انتصارات الزمالك

الخميس 24/مايو/2018 - 12:52 ص
محمود جنش: كرة القدم لعبة جماعية ولست مسؤولًا بمفردي عن انتصارات الزمالك
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علاء خليف
 

أكد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمي الزمالك أن كرة القدم لعبة جماعية ولا يوجد لاعب يحمل مسؤولية الفريق أو يكون مسؤول علي إنتصاراته بمفرده.

وأضاف: "الحمد لله أنهينا الموسم بشكل جيد وحصدنا بطولة مهمة "كأس مصر"، وأتمني أن تكون هذه البطولة نقطة الإنطلاق نحو حصد المزيد من البطولات والألقاب في الفترة المقبلة".

ووجه "جنش" الشكر للجهاز الفني السابق للزمالك بقيادة إيهاب جلال علي جهوده مع الفريق الفترة الماضية، كما شكر أيمن طاهر مدرب حراس مرمي الفريق والذي ساعده علي استعادة مستواه وتألقه من جديد.

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