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جنش: لن أقبل بالعودة للخلف مع الزمالك.. وأمتلك عروضا للرحيل عن الفريق

الخميس 24/مايو/2018 - 12:41 ص
جنش: لن أقبل بالعودة للخلف مع الزمالك.. وأمتلك عروضا للرحيل عن الفريق
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علاء خليف
 


أكد محمود عبد الرحيم "جنش" أنه يمتلك عروضًا من أندية داخل وخارج مصر للرحيل عن القلعة البيضاء.

 

وأضاف "جنش" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": "سأعقد جلسة مع إدارة الزمالك خلال الأيام المقبلة لتحديد مصيري، ولن أقبل بالعودة للخلف من جديد داخل الفريق".

 

وتابع: "الزمالك كان يرغب في تطبيق سياسة الدور في فترة ما ووافقت رغم تألقي في تلك الفترة..دائمًا تحدث اجتماعات ومناقشات داخل النادي عندما أشارك أساسيًا وذلك لا يحدث عندما أكون علي دكة البدلاء".

 

وواصل: " امتلك عروضًا من أندية داخل وخارج مصر ولكنني أنتظر تحديد مصيري مع الزمالك أولًا".

 

وأتم: "أفضل مصلحة الزمالك دائمًا علي مصلحتي الشخصية، ولا أريد سوي تحقيق العدل والحصول علي حقي وفرصتي في المشاركة مع الفريق".

 

المزيد عن: كورة كرة رياضة جنش الزمالك الاهلي
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