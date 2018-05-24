مجمع البحوث الإسلامية: المصريون عليهم أن يستغلوا "رمضان" للابتعاد عن كثرة الكلام

قال الدكتور محي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن المصريين عليهم أن يستغلوا شهر رمضان للإبتعاد عن كثرة الكلام، لافتًا إلى أن الإنسان عليه أن يكون كثير العمل قليل الكلام، والفرصة مواتية في شهر رمضان لكي يمسك الإنسان لسانه.



وأضاف خلال حواره على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن مجمع البحوث الأسلامية أحد هيئات الأزهر الشريف التي تعمل على متابعة ما يجرب على الساحة سواء على المستوى المحلي أو العالمي، والرد على الشبهات، لافتًا إلى أن المجمع به الآمانة المساعدة للبعوث العنية بإرسال مبعوث الأزهر لمختلف دول العالم.



وأشار إلى أن عدد الوافدين في الدراسة في الأزهر الشريف يصل لـ40 الف طالب وافد، لافتًا إلى ان المجمع يتبع المكتبة المركزية للأزهر الشريف.

