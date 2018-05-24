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تألق جنيفر أنيستون في آخر إطلالاتها

الخميس 24/مايو/2018 - 12:29 ص
تألق جنيفر أنيستون في آخر إطلالاتها
جنيفر أنيستون
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الفجر الفني
 
يبدو أن النجمة العالمية جنيفر أنيستون تزداد جمالا يوما تلو الآخر، وذلك بالرغم من الضغوط العصبية التى تعيشها بعد انفصالها عن زوجها جاستين ثيرو، والتقط المصورين عدة صور للنجمة الشهيرة البالغة من العمر 49 عاما بإطلالة مشرقة بعد انتهائها من جلسة عناية بالبشرة والشعر بإحدى صالونات التجميل الموجودة فى بيفرلى هيلز، واستمرت الزيارة لأكثر من ثلاث ساعات.

وظهرت جنيفر أنيستون، مرتدية ملابس "كاجوال" بسيطة، فى حين اختارت حذاءها من مجموعة "Gucci" وصل سعرها إلى 540 جنيها استرلينيا.
تألق جنيفر أنيستون في آخر إطلالاتها
تألق جنيفر أنيستون في آخر إطلالاتها
تألق جنيفر أنيستون في آخر إطلالاتها
المزيد عن: جنيفر أنيستون الفنانة جنيفر أنيستون إطلالات جنيفر أنيستون
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