تألق جنيفر أنيستون في آخر إطلالاتها

يبدو أن النجمة العالمية جنيفر أنيستون تزداد جمالا يوما تلو الآخر، وذلك بالرغم من الضغوط العصبية التى تعيشها بعد انفصالها عن زوجها جاستين ثيرو، والتقط المصورين عدة صور للنجمة الشهيرة البالغة من العمر 49 عاما بإطلالة مشرقة بعد انتهائها من جلسة عناية بالبشرة والشعر بإحدى صالونات التجميل الموجودة فى بيفرلى هيلز، واستمرت الزيارة لأكثر من ثلاث ساعات.



