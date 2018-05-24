محمود جنش ينفجر:"شبعت ظلم وعايز حقي في الزمالك"





أكد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمي الزمالك أنه تعرض للظلم كثيرًا داخل القلعة البيضاء ويرغب في الحصول علي حقه داخل النادي، مبديًا استيائه من الشائعات والأكاذيب التي تلاحقه بإستمرار.





وقال "جنش" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": "لا أمتلك قاعدة إعلامية للدفاع عني و "ضهري وسندي ربنا" دائمًا ألجأ إليه".





وأضاف: "كنت مستاء من شائعة رفضي الجلوس علي دكة البدلاء .. ولا أفتعل أي مشاكل في الزمالك ورئيس النادي يعلم ذلك، وعمري ما "اتشرط" علي نادي الزمالك عند تجديد تعاقدي، ورئيس النادي يقف بجانبي رغم "تسخين البعض ضدي" ".





وأردف: "الأهم من المشاركة الأساسية لأي حارس مرمي هو "لم شمل الفريق".





وواصل: "الزمالك كان يرغب في رحيلي الموسم الماضي معارًا بسبب رغبة سماسرة داخل النادي في ضم حارس جديد للفريق، ونادي منافس عرض علي ضعف راتبي في الزمالك ولكنني رفضت".





واستطرد قائلًا: "أعطيت للزمالك الكثير وأرغب فقط في الحصول علي حقي، و أتمني تنفيذ الوعود التي حصلت عليها وقت تجديد تعاقدي".





وأكمل حديثه قائلًا: "مهما لعبت وكنت الأفضل لن أجد مساندة في الزمالك .. والشناوي سيعود أساسيًا عقب عودته من الإصابة بغض النظر عن مستواي".





وأضاف: "لم يطلب أي شخص في الزمالك إنضمامي للمنتخب الوطني رغم تألقي في المباريات..كنت أتمني أن يحدث ذلك حتي "لو بالكذب"".





وأتم تصريحاته قائلًا: "مبخافش من أي شخص .. ومفيش علي "رأسي بطحة" وأحترم الجميع، وجماهير الزمالك تمنحني حقي أكثر من أي شخص..وأرغب في تحقيق العدل داخل الزمالك وتنفيذ الوعود التي حصلت عليها وقت التجديد".