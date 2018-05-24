عاجل.. تفاصيل "اجتماع حرب" لتأمين نهائي دوري أبطال أوروبا

ينتظر مئات الملايين من مشجعي الكرة الأوروبية حول العالم، خاصة مشجعي الدول العربية من متابعي نادى ليفربول واللاعب المصرى صاحب جائزة أفضل لاعب في أفريقيا محمد صلاح لقاء نهائى دوري أبطال أوروبا، حيث أن اللقاء المرتقب يوم 26 مايو الجاري، السبت المقبل، سيجمع ناديي ليفربول وريال مدريد للمنافسة على لقب دورى أبطال أوروبا.





وتتأهب مدينة كييف لاستقبال وتأمين نهائى دورى أبطال أوروبا بأقصى قوة ممكنة وفي ذلك الإطار قد رفعت السلطات الأوكرانية في كيف المدينة التي سوف تجمع بين عملاق أسبانيا وأوروبا نادى ريال مدريد ونادى ليفربول العريق الذى يسعى للمجد في الحصول على البطولة.





وأكدت السفيرة البريطانية لدى أوكرانيا، أنها تخشى حدوث شغب بين مشجعى كرة القدم وفي ذلك الإطار قد أكدت على أن بعض عناصر الشرطة البريطانية ستأتي لمساعدة عناصر الشرطة الأوكرانية في تأمين الحدث الكروي الهام.





وجاء ذلك في أحد الصحف الأوكرانية التي صرحت بأن وزير الداخلية الأوكرانى قد اجتمع بسفيرى الدولتين أسبانيا وبريطانيا لعرض التأمينات التي تم الإستعداد بها لتأمين المباراة، وأنه تم تكليف 12 ألف عنصر أمنى بتأمين المباراة.





وعن ما جاء في صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقد أكدت على أن فريق ليفربول قد دخل في معسكر مغلق استعداداً للمباراة وسيصل إلى كييف قبل نهاية الأسبوع لاستكمال الاستعدادات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.





ومن جانب آخر، يسعى فريق ريال مدريد في تحقيق لقب البطولة الثالثة على التوالي، فقد طالب زين الدين زيدان مدرب النادي لاعبيه بالقتال داخل المستطيل الأخضر، ويصل نادي ريال مدريد إلى كيبف في نفس التوقيت تقريبا قبل المباراة بيومين على الأقل.