مركز معلومات "تغير المناخ": الصيف الحالي شديد الحرارة.. ومصر تقع في حيز جغرافي حساس

أوضح الدكتور محمد فهيم، المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ، أن التقلبات والتغيرات الكبيرة في الجو ناتجة عن عملية تغير المناخ، وأن العلماء حذورا من تغير لمناخ وأكدوا أنها لها تأثير سلبي على الأنشطة الاقتصادية والزراعية.



وأضاف خلال مداخلة مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأربعاء، أن مصر تقع في حيز جغرافي حساس جدًا من حيث التأثر بالتقلبات الجوية، وأن وكالة ناسا أكدت أن الصيف الحالي شديد الحرارة وأكثر المناطق تأثرًا بالحرارة هي الأماكن الهشة بطبيعتها المناخية والجغرافية، مثل مصر.



وأشار إلى أن النظام الزراعي الموجود متفتت الحيازة والتكنولوجيا به ضعيفة ولذلك سيتأثر بالتقلبات الجوية، وأن خبرة الفلاحين المتراكمة من عشرات السنين تقف عاجزة أمام التقلبات الجوية.

