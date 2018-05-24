نيللي كريم تتجول في منزل شبيهتها في "اختفاء"

فوجئت "فريدة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، بطرق على باب منزل شبيهتها "نسيمة"، والتي كانت تتجول فيه وهي تقرأ رواية "اختفاء" لزوجها الروائي والصحفي "شريف"، والتي تسببت في اختفائه، حيث توترت فريدة وبخاصة ان منزل نسيمة مهجور منذ سنوات طويلة.



بدأت أحداث حلقة اليوم بقيام "فريدة" بالبحث عن مفتاح منزل "نسيمة" والذى كان اعطاه لها زوجها "شريف" قبل اختفائه، وقررت ان تذهب لتشاهد المنزل محاولة الوصول لأى شىء يمكنه مساعدتها فى ايجاد زوجها المفقود.



مسلسل "اختفاء" تقوم ببطولته الفنانة نيللى كريم، هشام سليم، بسمة، تأليف أيمن مدحت، للمنتج جمال العدل، وإخراج أحمد مدحت.