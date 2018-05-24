جنش: إذا أراد الزمالك التعاقد مع حارس مرمي "الملعب واسع"..وطلبت الرحيل بعد كأس مصر

أكد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمي الزمالك أن إدارة النادي كانت ترغب في إعارته الموسم الماضي من أجل التعاقد مع حارس مرمي جديد.

وقال "جنش" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": "الزمالك كان يرغب في اعارتي الموسم الماضي والسبب وراء ذلك كان لرغبة "السماسرة" في النادي في ضم حارس مرمي جديد".

وأضاف: "نادي منافس عرض علي قبل تجديد عقدي مع الزمالك ضعف راتبي من أجل التوقيع له ولكنني رفضت".

وتابع: "إذا أراد الزمالك التعاقد مع حارس مرمي "الملعب واسع"، وأخبرت الإدارة بالموافقة علي رحيلي معارًا والتعاقد مع حارسين بدلًا مني".

وأتم: "جلست مع إسماعيل يوسف وأيمن طاهر وأخبرتهما برغبتي في الرحيل عقب كأس مصر".