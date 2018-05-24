فتاة تتهم محمد رمضان بمحاولة قتلها في "نسر الصعيد"

بمجرد أن اطلع "زين" على الفتاة، اتهمته بأنه حاول قتلها وقتل ابنها منه.



يُذكر أن مسلسل "نسر الصعيد" يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.

فوجىء "زين القناوي" الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، باستدعاءه للتحقيق في جريمة شروع في قتل لكونه ضابط مباحث، حيث أسرع في الذهاب للتعرف على ملابسات الواقعة، وبمجرد أن دخل المستشفى نظر للفتاة المجني عليها، واتهمته بمحاولة قتلها وقتل نجلها منه وهذا الأمر صدم "زين".هكذا بدأت أحداث حلقة اليوم بخلاف بين والدة زين والتي تجسدها الفنانة وفاء عامر، وزوجته "فيروز" درة، على العادات والتقاليد بين فتيات الصعيد والقاهرة، وهذا ما جعل "فيروز" تغادر المكان، إلا أن "زين" اعتذر لزوجته عما صدر من والدته، بعدها تحدث إليه هاتفيًا أمين شرطة وأبلغه بحدوث جريمة شروع في قتل، مما جعل "زين" يغادر منزله ويتوجه للمستشفى التي تمكث بها المجني عليها، و