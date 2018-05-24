عاجل.. الأرصاد: طقس اليوم الخميس شديد الحرارة.. والكبرى بالقاهرة 38 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية نهارًا معتدل ليلًا على كافة الأنحاء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.





وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار غربًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد ومناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويتوقع الخبراء بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 25 38

وسط الدلتا 24 37

الإسكندرية 22 32

بلطيم 21 31

مطروح 20 30

السلوم 22 32

سيوة 27 41

بورسعيد 22 29

دمياط 21 27

العريش 19 27

رفح 18 26

الإسماعيلية 25 39

السويس 25 37

رأس سدر 24 37

نخل 19 37

نويبع 24 33

طابا 20 35

كاترين 19 31

الطور 23 39

شرم الشيخ 28 40

الغردقة 27 41

مرسى علم 28 38

الفيوم 25 39

بني سويف 25 40

المنيا 25 41

أسيوط 27 42

سوهاج 30 42

قنا 29 44

الأقصر 29 44

أسوان 30 45

أبوسمبل 27 43

الوادي الجديد 27 44

شلاتين 28 38

أبو رماد 27 37

رأس حدربة 29 36

حلايب 30 35