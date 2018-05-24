مصر X يوم.. "الخارجية" تكشف تفاصيل جديدة حول واقعة تهريب آثار مصرية لإيطاليا

ملفات عدة أهتمت بها برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، يأتي أبرزها تفاصيل واقعة تهريب آثار مصرية إلى ايطاليا، وحديث الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبد الرحيم علي عن المعزول محمد مرسي والرئيس الأسبق حسني مبارك.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ما جاء في برامج التوك شو خلال الساعات الماضية.

تفاصيل تهريب الآثار المصرية إلى إيطاليا

قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن واقعة اكتشاف تهريب الآثار المصرية في إيطاليا تعود لـ9 مارس، لافتَا إلى أن هذه الآثار ذهبت لإيطاليا في حاوية دبلوماسية من ميناء الإسكندرية، وتخص شخص إيطالي.

وأضاف "أبوزيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أن المعلومة الوحيدة التي أمد الجانب الإيطالي بها الخارجية المصرية حتى الآن أن هذه الحاوية دبلوماسية وتخص شخص إيطالي، معقبًا: "الدبلوماسي الإيطالي ده مش معروف لحد دلوقتي، مش عايز أقول تفاصيل أكتر من كده".

وأشار إلي أن هناك أكثر من 23 ألف قطعة آثرية ضبطت في إيطاليا حتى الآن، ولم يتحقق من مصرية هذه الآثار حتى الآن، متابعًا: "طالبنا صور فوتغرافية أكثر وضوحًا للتأكد من آثاريتها".

عبدالرحيم علي عن "محمد مرسي": مسكين جدًا وأحيانًا بتعاطف معاه

علق الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبدالرحيم علي، على صورة الرئيس المعزول محمد مرسي، قائلًا: "راجل مسكين جدًا، وأحيانًا بتعاطف معاه؛ وضع في مكان غير مكانه، وأدير بريموت كنترول رغم أنه شخص متواضع".

وأشاد "علي"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأربعاء، بـ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قائلًا: "جبل يحمل الكثير، بشفق عليه جدًا من كمية الأعمال الموجودة بالبرلمان".

وانتقد الكاتب الصحفي يسري فودة، قائلًا: "المُدعي، أكثر شخص منحاز وغير محايد، والظروف لم تظلمه ويفهم ما يفعله جيدًا".

عبدالرحيم علي: حسني مبارك "اتظلم"

وعلق الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبدالرحيم علي، على صورة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلًا: "اتظلم".

وأشاد "علي"، خلال حواره بذات الحلقة بـ أحمد مرتضى منصور، قائلًا: "حد متربي كويس جدًا ومؤدب، وبعتبره ابني وأخويا".

وعقب عضو مجلس النواب، على صورة محمد البرادعي، قائلًا: "رأس الأفعى، أنا مسميه كده".

"الشوباشي": محمد صلاح أيقونة

وقالت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية، إنها تحب كرة القدم فقط عند فوز النادي الأهلي، متابعة أنها ليست من محبيها.

وتابعت الشوباشي، خلال حوارها المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء: "محمد صلاح مثل الأيقونة، مضيفة أنه وردة جميلة مزهرة ومشرقة".

واستكملت: "محمد صلاح شخصية رائعة وليس لديه أي أنانية وكل ما عنده يقدمه لبلده ووطنه"، مشيرة إلى أنه نموذج رائع.