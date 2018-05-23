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تطورات جديدة في عملية تعافي نيمار من الإصابة

الأربعاء 23/مايو/2018 - 11:42 م
تطورات جديدة في عملية تعافي نيمار من الإصابة
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الفجر الرياضي
 

كشف أطباء وأخصائيون في العلاج الطبيعي يوم الأربعاء، آخر تطورات تعافي الدولي البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.


ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن الأطباء تفاجئوا من تعافي نيمار من إصابته بمعدل أعلي من التوقعات بعد إصابته في الفترة الماضية.


وقال الطبيب فابيو ماهسيريجيان في مؤتمر صحفي في تيريسوبوليس: يمكنني القول أن تطور تعافي نيمار من الإصابة، سار بشكل غير متوقع، اعتقد أنه في حالة جيدة للتحضير لكأس العالم.


واضاف المدرب البدني:نيمار يتطور بشكل جيد للغاية ويتدرب كل يوم بدنياً، سوف يبدأ اللعب بالكرة بشكل طبيعي في الوقت المقبل.


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