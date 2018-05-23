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"وزيري": لا يوجد أحد بالعالم يقبل بإهانة الأثار في الدراما

الأربعاء 23/مايو/2018 - 11:43 م
وزيري: لا يوجد أحد بالعالم يقبل بإهانة الأثار في الدراما
مصطفى وزيري
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كساب أحمد
 
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن العالم كله كان يتحدث عن الاكتشافات الآثرية المصرية خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الكثير من المسلسلات تحدثت عن الآثار خلال الفترة الآخيرة، لكن هذا الأمر لم يكن بشكل لائق.

وتابع "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء: "اقسم بالله العظيم لم أشاهد مسلسل واحد من دراما رمضان، لكن لا يوجد أحد في العالم يقبل بإهانة الآثار في الدراما".
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