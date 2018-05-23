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حبس ربة منزل تنازلت عن رضيعها السفاح لجارتها في البساتين

الأربعاء 23/مايو/2018 - 11:31 م
حبس ربة منزل تنازلت عن رضيعها السفاح لجارتها في البساتين
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داليا عادل
 

أمر محمد أمين وكيل نيابة البساتين الجزئية بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بمحاولة التخلص من طفلها الرضيع بعد ولادته.

 

تعود تفاصيل الواقعة، بقيام ربة منزل تدعي (ل. ع) تبلغ من العمر 30 سنة لعمل محضر تنازل عن طفلها لجارتها لعدم معرفة والده وإقناع جارتها ربة منزل (ن. م) بالتنازل لها بالطفل وأرادت توثيق ذلك في قسم الشرطة.

 

وبمواجتها اعترفت بالواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتم إخلاء سبيل جارتها وإيداع طفلها في دار الايتام وأخطرت النيابة التي صدرت قرارها السابق.

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