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المفاجآت وتطور الأحداث يثيرا إعجاب وضجة المتابعين لـ"كلبش 2"

الأربعاء 23/مايو/2018 - 11:37 م
المفاجآت وتطور الأحداث يثيرا إعجاب وضجة المتابعين لـكلبش 2
كلبش
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أحمد رمضان متولي
 

أثارت حلقة اليوم، من المسلسل الرمضاني "كلبش"، عاطفة وقلوب المتابعين للعمل، بعد تطور أحداث المسلسل، وإصابة الفنان أمير كرارة الذي يجسد دور "سليم الأنصاري"، وهروب الإرهابين والمجرمين من قبضة يديه أثناء ترحيلهم إلى المحكمة، وكذلك مقتل زملاؤه من افراد الشرطة، واكتشاف خيانة مأمور السجن.

 

وعبر مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، عن إعجابهم بتطور الأحداث والاعتماد على عنصر المفاجأة، من خلال مشاركة منشورات تعلق عن هذا الإعجاب، فضلًا عن تأثر بعض المتابعين والتعبير عن ذلك من خلال التعليق بعبارات متعاطفة مع أبطال المسلسل.

 

كلبش 2" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكي، محمد علي رزق، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوي، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسي، ويذاع على قناة الحياة.

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