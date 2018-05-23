زوج ضحية الأسانسير: "الإهمال في مستشفى السويس العام لا يتصوره أحد" (فيديو)

زوج ضحية الأسانسير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أن الإهمال في المستشفى العام في السويس لا يتصوره أحد، لافتًا إلى أن الأسانسير لا يوجد به أي وسائل آمان.



وأشار إلى أن زوجته كانت بصحبة شقيقتها أثناء زيارتها للمستشفى لتلقي العلاج، زسقطت من الأسانسير بسبب الإهمال، معقبًا: "الإهمال موجود في المستشفى بنسبة 100%".



قال كمال، زوج ضحية الأسانسير، إن زوجته حالتها الآن مستقرة إلى حدًا ما، معقبًا: "هى عندها كسر في الحوض، والعمود الفقري، واتركبلها 7 مسامير، ولديها كسر في ذراعها".وتابع