أسعار النفط تتراجع فى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية، واستمرار الصعود القياسي للخام في الولايات المتحدة.





وجاء هبوط الخام الأمريكي بعد صعود مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 5.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي وبعكس توقعات المحللين.





كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، استمرار الصعود القياسي لإنتاج الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.





وعادت المخاوف التجارية مجدداً بعدما صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن اتجاه الحالي للمفاوضات مع الصين يصعب تنفيذه، بعدما أعلن أمس أنه غير راضٍ عن المحادثات التجارية مع بكين.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنحو 0.5% إلى 71.84 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر يوليو بنحو 0.2% إلى 79.70 دولار للبرميل.