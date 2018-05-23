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سواريز: أتمني تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 23/مايو/2018 - 11:29 م
سواريز: أتمني تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا
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الفجر الرياضي
 

أعرب دينيس سواريز لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، عن رغبته في تتويج فريق ليفربول بدوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.


نشرت صحيفة آس الإسبانية تصريحات سواريز الذي قال: أتمني تتويج ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد يوم السبت في كييف.


وأضاف سواريز: لا نعرف حتي الآن من سيتوج باللقب، ولكن أتمني فوز ليفربول، لدي زملاء في ريال مدريد ولكني أفضل أن يفوز ليفربول باللقب.


وتابع سواريز: اعتقد أن برشلونة قدم موسماً رائعاً بالرغم من الإقصاء من بدوري الأبطال ولكننا حصدنا الدوري والكأس سوياً.


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