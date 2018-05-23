سواريز: أتمني تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا

أعرب دينيس سواريز لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، عن رغبته في تتويج فريق ليفربول بدوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.





نشرت صحيفة آس الإسبانية تصريحات سواريز الذي قال: أتمني تتويج ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد يوم السبت في كييف.





وأضاف سواريز: لا نعرف حتي الآن من سيتوج باللقب، ولكن أتمني فوز ليفربول، لدي زملاء في ريال مدريد ولكني أفضل أن يفوز ليفربول باللقب.





وتابع سواريز: اعتقد أن برشلونة قدم موسماً رائعاً بالرغم من الإقصاء من بدوري الأبطال ولكننا حصدنا الدوري والكأس سوياً.



