خبير اقتصادي: طرح شركات القطاع العام بالبورصة سيدخل على الدولة 70 مليار جنيه



وتابع عبده خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "LTC"، مساء الأربعاء، أن طرح جزء من شركات القطاع العام بالبورصة وطرحها للجمهور خطوة جيدة وهامة، مشيرًا إلى أنها ستدخل على ميزانية الدولة حوالي 70 مليار جنيه.



وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه سيتم طرح 30% من شركات القطاع العام كأقصى تقدير، وستتحكم الدولة في نسبة الـ 70%، لذا سيكون من حق الدولة الإدارة، لافتًا إلى أن بيع أسهم من الشركات تعتبر "خصخصة".





قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن طرح الشركات في البورصة المصرية بداية من الشهر القادم يعتبر من ضمن البرنامج الاقتصادي الذي قدمته لصندوق النقد الدولي للحصول على الـ 12 مليار دولار.