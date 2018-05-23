فريدة الشوباشي تتحدث عن تجربتها في "مونت كارلو" (فيديو)

تحدثت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عن تجربتها في "مونت كارلو"، قائلة إنها غادرت مصر بخطاب توصية من الدكتور زهير جرانة للدكتور محمود أبو عافية، محامي دولي يمتلك مكتب محاماة في باريس.



وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج المواجهة، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأربعاء، أن "جرانة" كان معجبًا بطريقة تفكيرها، وأنها عندما ذهبت إلى فرنسا علمت أن "أبو عافية" استشهد.



وتابعت: "قولت لزوجي عايزة أرجع مصر، سجن السادات ولا الجنة هنا"، مضيفة أنها بدأت عملها في السفارة العراقية، في الملحقية العسكرية، لمدة 10 سنوات، ثم قدمت للعمل في "مونت كارلو"، وأثنوا عليها، ثم بدأت في العمل بها، متابعة: "وجدت إن هو ده المكان إللي بتنفس فيه".

