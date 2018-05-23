لطيفة تثير تهكم متابعيها في أحدث إطلالاتها





أحدثت المطربة التونسية لطيفة، حالة من التهكم لدى جمهورها، بسبب صورة حديثة لها، خلال حضورها إحدى الأمسيات الرمضانية.لطيفة نشرت صورة لها خلال الأمسية، عبر حسابها الخاص على موقع "آنستجرام"، والتي ظهرت فيها مرتدية زي من التراث الليبي.لطيفة ارتدت فستان من اللونين الذهبي والفوشيا، ونسقته مع قميص أسود واكسسوارات ضخمة من اللون الذهبي، مما منحها إطلالة غريبة جدا أثارت تهكم جمهورها.يذكر أن لطيفة، تشارك في الموسم الرمضاني الحالي، بالمسلسل الإذاعي "رابع جار"، والذي يذاع على إذاعة "الشرق الأوسط"، ويشاركها بطولته الفنان أحمد عيد، وطارق عبدالعزيز، وأمل رزق، والفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، وإخراج أيمن عبدالرحمن.