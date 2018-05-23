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النجمة اللبناني يهزم الإفريقي ويتأهل لمواجهة الأهلي في دور الـ32 للبطولة العربية

الأربعاء 23/مايو/2018 - 11:17 م
النجمة اللبناني يهزم الإفريقي ويتأهل لمواجهة الأهلي في دور الـ32 للبطولة العربية
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الفجر الرياضي
 

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة اللبناني في تحقيق الفوز على النادي الإفريقي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإربعاء على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجده في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالأدوار التمهيدية  في البطولة العربية.

 

وسجل حسن معتوق هدف اللقاء الوحيد للنجمة في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.


وبهذه النتيجة صعد النجمة اللبناني لدور الـ32 بالبطولة العربية لمواجهة الأهلي المصري.

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