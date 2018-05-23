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بعد هجوم المنتقبات عليها.. شيري مجدي لـ"الفجر الفني": أنا مسيحية والدور استفزني شخصيًا

الأربعاء 23/مايو/2018 - 11:18 م
بعد هجوم المنتقبات عليها.. شيري مجدي لـالفجر الفني: أنا مسيحية والدور استفزني شخصيًا
شيري مجدي
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يارا أحمد
 

ردت الفنانة الشابة شيري مجدي، علي هجوم المنتقبات علي دورها في مسلسل "مليكة" حيث تجسد دور منتقبة تتخفي في النقاب لأفعال إرهابية.

 

وأضافت شيري، خلال تصريح "الفجر الفني" أن الدور يجسد الأشخاص المتخفيين بالإرهاب في النقاب وأن الدور استفزها وكان من أسباب موافقتها علي الدور، وحرصت علي توجيه الشكر للمخرج شريف إسماعيل.

 

يذكر أن مسلسل "مليكة" بطولة الفنانة دينا الشربيني، ومصطفى فهمي، وعمر السعيد وشيري مجدي، ورامز أمير، وأحمد العوضي، وصفاء الطوخي، وهو من إخراج شريف إسماعيل، وإشراف أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

بعد هجوم المنتقبات عليها.. شيري مجدي لـ"الفجر الفني": أنا مسيحية والدور استفزني شخصيًا
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