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وزير إسرائيلى:"أمريكا ستعترف بسيادتنا على الجولان العام الجارى"

الأربعاء 23/مايو/2018 - 11:15 م
وزير إسرائيلى:أمريكا ستعترف بسيادتنا على الجولان العام الجارى
الجولان المحتل
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خاطر عبادة
 

 كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم أنّ الولايات المتحدة قد تعترف قريباً بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التى تعتبر غالبيتها محتلة من قبل تل أبيب.

 

وقال كاتس، خلال مقابلة لوكالة رويترز، إنّ القضية الآن تتصدر جدول الأعمال فى المحادثات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، مضيفاً أنّ هذا هو الوقت المثالى للقيام بهذه الخطوة.


وأضاف أنّ الرد الأكثر إيلاماً للإيرانيين، هو الاعتراف بسيادة الجولان الإسرائيلية، من خلال بيان أمريكى أو إعلان رئاسى أو قانون، فى إشارة إلى النهج المتشدد الجديد من البيت الأبيض ضد إيران، وتعاطف إدارة ترامب مع الاحتلال.


ورداً على سؤال حول إمكانية تحقيق ذلك خلال العام الجارى، قال كاتس "نعم، قد يستغرق أشهر قليلة، وأعتقد أنّ هناك نضجاً كبيراً واحتمالاً كبيراَ أن يحدث هذا".

 

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