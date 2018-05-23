نشأت الديهي: زينب الغزالي كانت عميلة للمخابرات الأمريكية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن زينب الغزالي السيدة الأولى لجماعة الإخوان الإرهابية، ولدت في محافظة الدقهلية عام 1919، وتوفت عام 2005، عن عمر يناهز 86 عامًا، مشيرًا إلى أن والد زينب كان يريد أن تصبح ابنته مجاهدة وجهادية، لافتًا إلى أن والد زينب كان يقوم برسم دائرة الأرض، ويعطي ابنته سيف من الخشب، ويجعلها تقف داخل الدائرة ويقول لها "أضربي أعداء رسول الله"، وكان يدربها دائمًا منذ طفولتها على حب القتال.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن زينب الغزالي تربت في جو صعب للغاية، وهى ضحية تربية خاطئة، متابعًا: "هذه التربية جعلتها تعاني من مرض الشيزوفرنيا".



وأشار إلى أنها كانت عميلة للمخابرات الأمريكية "cia"، لافتًا إلى أن من أكد هذه المعلومة هو سيد قطب القيادي بجماعة الإخوان، موضحًا أن سيد قطب قال أن الغزالي عضوة نشطة وعميلة للمخابرات الأمريكية، مؤكدًا أن دور الغزالي طوال حياتها كان عبارة عن وساطات مشبوهة.



وتابع "الديهي"، إلى أن زينب الغزالي قامت بزرع مجموعة من الشباب المنضمين لجماعة الإخوان للعمل لصالح المخابرات الأمريكية.

