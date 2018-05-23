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تفاصيل تأثير إعصار مكونو على مناطق المملكة (فيديو)

الأربعاء 23/مايو/2018 - 11:10 م
تفاصيل تأثير إعصار مكونو على مناطق المملكة (فيديو)
أرشيفية
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أعلن عبد العزيز الحصيني خبير المناخ والفلك، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول إعصار مكونو الذي سيضرب عمان واليمن من السبت حتى الثلاثاء، ويصل تأثيره للمملكة.

وقال الحصيني، إن العاصفة تحولت إلى إعصار مع راتفاع وتيرة الرياح؛ لذلك من المتوقع أن ينتقل الإعصار من الدرجة الأولى إلى الثانية، مطالبًا بالدعاء إلى عمان واليمن، بالمرور من هذا الإعصار بسلام؛ حيث توقع أن تأثير الإعصار سيكون قوي جدًا.

وأوضح الحصيني، أن الإعصار بمجرد دخوله شبه الجزيرة العربية، سيتحول إلى عاصفة مدارية يغلب عليها الأمطار أكثر من الرياح.

وعن المناطق، التي ستتأثر بالعاصفة قال، هناك توقعات بسقوط أمطار غزيرة إلى غزيرة جدًا على الشرقية ونجران جراء مكونو؛ لذلك طالب الحصيني بالاستعداد للأمطار بالاحتياطات اللازمة.

المزيد عن: مكونو عمان اليمن القصيم العاصفة المدارية السعودية الأمطار الأرصاد إعصار
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