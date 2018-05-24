زي النهاردة بتاريخ 24 - 05 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 23 - 05 - 2018

** أحداث





* 670 - احتراق معبد هوريو-جي بالكامل.





* 905 - الحصول على الموافقة الإمبراطورية بكتابة كوكين واكاشو.





* 1218 - الحملة الصليبية الخامسة تغادر عكا إلى مصر.





* 1247 - سفارة مسيحية من البابا إنوسنت الرابع إلى المغول تعرض التعاون معًا في القضاء على المسلمين.





* 1571 - العثمانيون يدخلون موسكو بعد معركة دامية مع الروس قتل فيها 8 آلاف روسي، وقاموا بعد دخولهم بإحراق سراي كرملين بمساعدة خان القرم دولت كراي الأول الذي حصل على لقب تخت آلان وهو يعني كاسب العرش.





* 1841 - السلطان العثماني عبد المجيد الأول يصدر «فرمان مصر» الذي نص على إعطاء محمد علي باشا ولاية مصر والسودان وراثيًا، وقد بقي هذا الفرمان مرعيًا في مصر كدستور حتى نهاية عام 1914 حين أعلنت الحماية البريطانية.





* 1844 - مخترع التلغراف صمويل مورس يرسل أول برقية في التاريخ بين واشنطن وبالتيمور وكتب فيها: "هذا ما عمل الله".





* 1883 - افتتاح جسر بروكلين في مدينة نيويورك بعد 14 عامًا من البناء.





* 1937 - مجلس مديرية الدقهلية في مصر يمنح شعبة الإخوان المسلمون المنصورة دعمًا ماليًا سنويًا، وكان هذا أول دعم رسمي منتظم ومعلن للجماعة.





* 1946 - إخراج إمارة شرق الأردن من الانتداب البريطاني على فلسطين، وتأسيس الجيش الأردني بقيادة جون جلوب باشا.





* 1960 - بداية العمل في «مشروع ميداس» الأمريكي للإنذار المبكر للصواريخ.





* 1991 - إريتريا تُعلِن إستقلالها من إثيوبيا، وإثيوبيا تصبح دولة مُغلقة بحرياً.





* 1993 - مايكروسوفت تعلن عن ويندوز إن تي.





* 1993 - كمين حزب العمال الكردستاني ضد جنود أتراك عزل.





* 2000 - إسرائيل تبدأ بسحب جيشها من جنوب لبنان.





* 2004 - كوريا الشمالية تحظر الهواتف المحمولة.





* 2009 - النادي الأهلي المصري يفوز بالدوري المصري لموسم 2008 / 2009 بعد فوزه على نادي الإسماعيلي بمباراة فاصلة بين الفريقين أجريت على ستاد المكس في الإسكندرية.





* 2014 - الرئيس اللبناني ميشال سليمان يغادر قصر بعبدا الرئاسي بعد انتهاء ولايته الدستورية دون أن يقوم بتسليم الرئاسة بسبب فشل مجلس النواب اللبناني بانتخاب رئيس جديد للبلاد.





* 2014 - الأرض تشهد زخة شهب والتي تعرف بزخة شهب كوكبة الزرافة.





* 2014 - نادي ريال مدريد يفوز بدوري أبطال أوروبا 2013-14 للمرة العاشرة في تاريخه وذلك أمام نادي أتلتيكو مدريد بنتيجة 4–1 على ملعب استاد دا لوز في البرتغال.





* 2015 - فيلم ديبان للمخرج جاك أوديار يفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2015.





* 2017 - تتويج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي 2017 لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2–0 على أياكس أمستردام في النهائي.









** مواليد





* 1686 - دانيال فهرنهايت، عالم فيزياء ألماني.





* 1811 - تشارلز كلارك، سياسي أمريكي.





* 1819 - الملكة فيكتوريا، ملكة المملكة المتحدة.





* 1870 - جون سموتس، رئيس وزراء جنوب أفريقيا.





* 1899 - سوزان لنجلن، لاعبة كرة مضرب فرنسية.





* 1901 - خوسيه ناسازي، لاعب كرة قدم أوروغواياني.





* 1905 - ميخائيل شولوخوف، أديب روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1965.





* 1936 - مريم نور، إعلامية وكاتبة لبنانية.





* 1940 - يوسف برودسكي، شاعر روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1987.





* 1941 - بوب ديلان، مغني أمريكي.





* 1949 - جيم برودبنت، ممثل إنجليزي.





* 1951 - وجنات الرهبيني، ممثلة سعودية.





* 1953 - ألفريد مولينا، ممثل إنجليزي.





* 1960 - دوغ جونز، ممثل أمريكي.





* 1960 - كريستين سكوت توماس، ممثلة إنجليزي.





* 1965 - جون ك. رايلي، ممثل أمريكي.





* 1966 - إيريك كانتونا، لاعب كرة قدم فرنسي.





* 1968 - عبير الشرقاوي، ممثلة مصرية.





* 1971 - نيشان ديرهاروتيونيان، إعلامي لبناني.





* 1973 - فلاديمير سميتشر، لاعب كرة قدم تشيكي.





* 1975 - يانيس غوماس، لاعب كرة قدم يوناني.





* 1989 - عادل تاعرابت، لاعب كرة قدم مغربي.









** وفيات





* 1351 - أبو الحسن علي بن عثمان، سلطان المغرب.





* 1408 - تايجو، ملك جوسون.





* 1543 - نيكولاس كوبرنيكوس، عالم بولندي في علم الفلك.





* 1924 - مصطفى لطفي المنفلوطي، أديب مصري.





* 1949 - مصطفى وهبي التل، شاعر أردني.





* 1959 - جون فوستر دالاس، وزير خارجية الولايات المتحدة.





* 1972 - إسماعيل ياسين، ممثل مصري.





* 1995 - هارولد ويلسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





* 2000 - الأمير مشاري بن عبد العزيز آل سعود، أمير سعودي وأحد أعضاء حركة الأمراء الأحرار.





* 2005 - كارل أمري، أديب ألماني وعضو مؤسس في حزب الخضر.





* 2008 - روب نوكس، ممثل بريطاني.









** أعياد ومناسبات





* اليوم الوطني في إرتريا.



