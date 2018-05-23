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الإمارات تنفي اختطاف إحدى طائراتها المدنية خلال تحليقها في أجواء إيران

الأربعاء 23/مايو/2018 - 10:00 م
الإمارات تنفي اختطاف إحدى طائراتها المدنية خلال تحليقها في أجواء إيران
صورة أرشيفية
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وكالات
 
نفت السلطات الإماراتية، اليوم الأربعاء، الأنباء حول اختطاف طائرة ركاب تابعة لشركة "فلاي دبي" خلال تحليقها في الأجواء الإيرانية.

وقال مدير الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، سيف السويدي، في بيان صدر عنه بهذا الصدد، إن "الرحلة رقم FZ301 التي كانت متوجهة من دبي إلى كابل، قد عادت إلى دبي"، وأوضح أن "المسافرين استانفوا رحلتهم التي غادرت مطار دبي الدولي في تمام الساعة 08:31 صباحا.

وأضاف أن الحادث "عرضي وقع نتيجة سلوك أحد المسافرين، وتم احتجازه من قبل السلطات المختصة عند وصول الطائرة إلى المطار.

بدورها، أكدت شركة "فلاي دبي" في بيان لها، ما ذكرته الهيئة العامة للطيران المدني، وبينت: "إننا على علم بتقارير مواقع التواصل الاجتماعي، والحادث قيد التحقيق حاليا، وما تنشره هذه التقارير غير صحيح".
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