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داعية إسلامي لـ زوج متصلة يجامعها في نهار رمضان: "محبكتش يعني"

الأربعاء 23/مايو/2018 - 10:01 م
داعية إسلامي لـ زوج متصلة يجامعها في نهار رمضان: محبكتش يعني
أحمد الصباغ
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كساب أحمد
 
قالت متصلة، إن زوجها يجامعها في نهار رمضان، معقبة: "بيفطرني في رمضان، وأنا مش عارفة عليا إيه لربنا". 

ورد الشيخ أحمد الصباع، الداعية الإسلامي، خلال حواره مع فضائية "العاصمة"، مساء الأربعاء: قائلًا: مش عارف أقول إيه، الأمر خطير جدًا، الشئ الوحيد اللي عليه القضاء والكفارة هو الجماع في نهار رمضان، تعويض اليوم ده بيكون بصيام 60يومًا وإطعام 60 مسكينًا".

وتابع: "الواحد بيتكسف يعمل كده في ليل رمضان، حاولي تبعدي عنه في هذه الأيام، ولو طوعتيه هتكوني مشاركة معاه في هذه المعصية".

ووجه رسالة لزوج السيدة قائلًا: "محبكتش يعني قدامك 11 شهر، الإنسان ده مش طبيعي، وإنتي يا حاجة في نهار رمضان متحلويش في نفسك أووي في نهار رمضان، ما تبقيش طول السنة غفير نظامي، وتيجي في رمضان تحلوي"
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