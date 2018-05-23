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"قصر باكينجهام" يمهد الطريق لـ"صلاح" للفوز بدوري الأبطال مع ليفربول

الأربعاء 23/مايو/2018 - 09:57 م
قصر باكينجهام يمهد الطريق لـصلاح للفوز بدوري الأبطال مع ليفربول
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حسن موسى
 

يلتقي فريقي ريال مدريد وليفربول الإنجليزي وجها لوجه، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا السبت المقبل، على ملعب العاصمة الأوكرانية كييف.

 

وشهدت الأيام الماضية بشرة خير لرفاق محمد صلاح وفريق ليفربول أمام ريال مدريد، تحديدا من قصر باكينجهام في بريطانيا، حيث أقيم الخميس الماضي حفل زواج الأمير هاري بالأمريكية ميجان ماركل.

 

وتبقى الأحداث مرتبطة بعضها، حينما توج ليفربول بطلا لدوري الأبطال على حساب الريال موسم 81، ووقتها كان قصر باكينجهام يستعد لزواج الأمير تشارلز بالأميرة ديانا.

 

ويعد الدولي المصري محمد صلاح هو النجم الأول لليفربول، بعدما سجل 44 هدفا هذا الموسم أحتل بهم صدارة هدافي الريدز في جميع المسابقات.

المزيد عن: ليفربول كورة قصر باكينجهام صلاح ريال مدريد رياضة
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