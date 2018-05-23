عبدالرحيم علي عن المعزول مرسي: "مسكين ومتواضع.. أحيانًا بتعاطف معاه"

علق الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبدالرحيم علي، على صورة الرئيس المعزول محمد مرسي، قائلًا: "راجل مسكين جدًا، وأحيانًا بتعاطف معاه؛ وضع في مكان غير مكانه، وأدير بريموت كنترول رغم أنه شخص متواضع".



وأشاد "علي"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأربعاء، بـ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قائلًا: "جبل يحمل الكثير، بشفق عليه جدًا من كمية الأعمال الموجودة بالبرلمان".



وانتقد الكاتب الصحفي يسري فودة، قائلًا: "المُدعي، أكثر شخص منحاز وغير محايد، والظروف لم تظلمه ويفهم ما يفعله جيدًا".

